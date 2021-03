Publiziert 30/03/2021 Am 09:09 GMT | Update 30/03/2021 Am 09:20 GMT

Ein einziges Mal stand Tanguy Nianzou bislang für den FC Bayern in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Am 28. November vergangenen Jahres war das, beim Auswärtssieg in Stuttgart.

Mehr als drei Monate später ist der 18-Jährige nach mehreren Oberschenkelverletzungen zurück im Mannschaftstraining. Am Montag übte er erstmals wieder mit seinen Kollegen. Das allerdings macht ihn noch nicht zu einer ernsthaften Option für die Startelf am kommenden Samstag.

Doch genau die könnte Hans-Dieter Flick gerade dringend gebrauchen.

Samstag ab 18:30 Uhr im ) plagen den Trainer des Tabellenführers große Personalsorgen. Ausgerechnet vor dem Spitzenspiel gegen den direkten Verfolger RB Leipzig ( Liveticker ) plagen den Trainer des Tabellenführers große Personalsorgen.

FC Bayern bei Lewandowski leicht optimistisch

Zunächst wäre da natürlich die Verletzung von Superstar und Tormaschine Robert Lewandowski zu nennen. Der 32-Jährige brachte von seinem - nun vorzeitig abgebrochenen - Ausflug zur polnischen Nationalmannschaft eine "Schädigung des Seitenbandes im rechten Knie" mit.

Das jedenfalls war die erste Diagnose des polnischen Mannschaftsarztes. Von einer Ausfallzeit zwischen fünf und zehn Tagen war die Rede, was den Stürmer zumindest das Länderspiel gegen England und die Leipzig-Partie gekostet hätte.

Das Risiko sei "zu hoch, dass sich die Verletzung verschlimmert", begründete der polnische Verband. Mittlerweile ist Lewandowski zurück in München. Dort unterzog man ihn am Montag eingehenden Untersuchungen. Und die schürten wohl Hoffnung.

Wie die "Sport Bild" berichtet, beziffert man bayernintern die Chance auf einen Lewandowski-Einsatz gegen Leipzig auf "50-50". Der Weltfußballer selbst sei "kämpferisch" und wolle "alles probieren".

Hans-Dieter Flick (li.) und Robert Lewandowski (re.) Fotocredit: Getty Images

Wie sieht der Plan ohne Lewandowski aus?

Sollte es dennoch nicht klappen, wäre Flick zur Improvisation gezwungen. Drei Möglichkeiten hätte er, um die Sturmmitte zu besetzen: Serge Gnabry, Thomas Müller und Eric-Maxim Choupo-Moting.

Die Variante mit Gnabry scheint dabei die wahrscheinlichste zu sein. Immerhin bekleidete dieser diese Position zuletzt auch bei der Nationalmannschaft - und traf zum Siegtreffer in Rumänien.

Weiterer Vorteil: Müller könnte weiter auf seiner angestammten Position als Freigeist hinter der offensiven Dreierreihe agieren. Auf den Flügeln würden Kingsley Coman und Leroy Sané zum Einsatz kommen.

Choupo-Moting traf zuletzt in der Champions League gegen Lazio Rom. Sollte Flick auf den Deutsch-Kameruner in der Spitze setzen, würde ihm das eine zusätzliche Wechseloption auf außen lassen, da einer des Trios Gnabry, Coman, Sané zunächst auf der Bank säße.

Niklas Süle vom FC Bayern München setzt sich gegen Kritik zur Wehr Fotocredit: Getty Images

FC Bayern: Sperren werfen Defensivpläne durcheinander

In der Defensive ist die Luft sogar noch dünner.

Jérôme Boateng fehlt wegen der fünften Gelben Karte, Alphonso Davies ist rotgesperrt, Nianzou ist noch nicht so weit.

Da muntern Flick zumindest die neusten Entwicklungen bei Niklas Süle etwas auf. Der 25-Jährige war mit Oberschenkelproblemen von der Nationalmannschaft abgereist, absolvierte aber am Montag schon wieder Einzeltraining an der Säbener Straße - ohne Probleme.

Man sei "vorsichtig optimistisch", heißt es aus Vereinskreisen.

Martínez als Notnagel

Schafft der ehemalige Hoffenheimer den Turnaround, dürfte er neben David Alaba in die Innenverteidigung rücken. Rechts und links kämen die Franzosen Benjamin Pavard und Lucas Hernández zum Einsatz.

Ein Ausfall Süles hingegen würde wohl Javi Martínez zu seinem ersten Saisoneinsatz im defensiven Zentrum verhelfen.

Vier Punkte beträgt der Vorsprung des FC Bayern an der Tabellenspitze der Bundesliga. Mit einem Sieg könnte der Rekordmeister bei dann noch sieben ausstehenden Spielen einen großen Schritt in Richtung neunter Meisterschaft in Folge gehen.

Damit es dazu kommt, muss Flick aber zunächst sein Personalpuzzle lösen.

