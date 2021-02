Gerüchte, die Flick keineswegs aus der Ruhe bringen - ins Reich der Fabeln verweist er sie jedoch auch nicht: "Er hat noch einen Vertrag im kommenden Jahr, danach wird man sehen, wie es weiter geht und was er plant." Süle sei "Spieler vom FC Bayern" und der Trainer sei "zufrieden mit ihm", so der 55-Jährige weiter.

Mit Dayot Upamecano von RB Leipzig will der FC Bayern einen weiteren Innenverteidiger von internationalem Topformat an die Isar transferieren und die Abgänge im Defensivverbund kompensieren. Die Bayern wähnen sich trotz namhafter Konkurrenz von der Insel (Liverpool und Chelsea) im Falle des Franzosen durchaus siegessicher.

Für Upamecano müssten die Münchner die festgeschriebene Ablösesumme von 42,5 Millionen Euro an RB Leipzig überweisen. Kein Schnäppchen in Zeiten der Coronakrise - auch nicht für die Münchener.

Ein Süle-Verkauf könnte im Sommer ein Jahr vor dessen Vertragsende am 30. Juni 2022 um die 30 Millionen Euro einspielen. Nicht zu verachten, denn die Verträge von Alaba und Boateng laufen am Saisonende aus. Beide würden den FC Bayern also ablösefrei verlassen.

Die Bayern werden daher gut überlegen, ob sie auch weiterhin mit dem Baustein Süle in der Innenverteidigung planen. Laut Informationen von "Sport1" habe der Verteidiger eine Verlängerung seines Kontraktes selbst in der Hand. Dafür müsse er jedoch wieder dauerhaft auf Top-Niveau spielen, was ihm in den vergangenen Monaten nicht immer gelang.