Man dürfe aber nicht vergessen, dass er monatelang verletzt war. "Dann kommt man zu einer Mannschaft wie dem FC Bayern, die absolute europäische Spitze ist. Da muss man sich erstmal reinarbeiten", sagte der 66-Jährige. Zugleich stellte er klar: "Wir sind im Verein alle von seinem Potenzial überzeugt. Er hat geniale Dinge an sich."

Ohnehin sei die Mannschaft "unheimlich gut besetzt", wies der Präsident kritische Fragen zu einem etwaigen Leistungsabfall der Münchner im Vergleich zur Vorsaison zurück. Man könne eben "nicht immer auf dem Topniveau spielen "wie gegen Barcelona, Schalke und viele andere". Das hänge nicht nur an der höheren Anzahl der Spiele, sondern auch an der kürzen Sommerpause nach dem Finalturnier in der Champions League.