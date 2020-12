Die nackten Zahlen demonstrieren das ganze Ausmaß der Bayern-Dominanz in Europa.

17 Partien bestritten die Münchner in der vergangenen und in der laufenden Spielzeit der Champions League. Die Bilanz? 16 Siege, ein Remis, 61:13 Tore.

Und es war beileibe nicht so, dass die Bayern dabei nur vermeintliche Außenseiter an die Wand spielten, auch Europas Topvereine gerieten gegen die Flick-Auswahl reihenweise unter die Räder.

7:2 gegen Tottenham, 4:1 gegen Chelsea, 8:2 gegen Barcelona, 4:0 gegen Atlético Madrid - war der FCB in Spiellaune, wurde es ungemütlich für Europas Fußball-Prominenz.

"2020 war ein herausragendes Champions-League-Jahr für uns mit dem Titel im Sommer. Wir wollten es mit einem Sieg abschließen, und das haben wir geschafft", zog Flick am Mittwoch in gewohnt sachlicher Manier Bilanz.

"Wir wissen, worauf es ankommt, um diesen Wettbewerb zu gewinnen", gab Niklas Süle nach dem das Champions-League-Jahr rund abschließende 2:0 gegen Lokomotive Moskau selbstbewusst zu Protokoll. Die Bayern, schon zwei Spieltage vor Abschluss der Gruppenphase fürs Achtelfinale qualifiziert, hatten so eben in einer Art Experimental-Besetzung den dreimaligen russischen Meister geschlagen.

Mit 16 Punkten und 18:5 Toren haben die Titelverteidiger das beste Vorrundenergebnis aller Mannschaften eingefahren, wie schon in der Saison zuvor. Es ist schon das dritte Jahr in Folge, dass man die Gruppenphase ohne Niederlage überstand.

"Mit dieser Mannschaft", so der 25-Jährige, "ist alles möglich."

Süle erzielte gegen Moskau das 1:0 und machte im Anschluss am "Sky"-Mikrofon auch gleich klar, was er von den medialen Debatten der vergangenen Wochen um seinen Fitness-Zustand hält. "Was geschrieben wird, ist scheißegal", wetterte der Nationalspieler.