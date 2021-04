Publiziert 15/04/2021 Am 07:20 GMT

Der Torjäger hatte sich vor zwei Wochen im WM-Qualifikationsspiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra (3:0) verletzt. Die medizinische Abteilung der Münchner rechnete zuletzt mit einer Ausfallzeit von rund vier Wochen.

In der Bundesliga fehlen Lewandowski nur noch fünf Treffer, um den "ewigen" Rekord von Gerd Müller zu knacken, der 1971/72 40 Tore erzielt hatte.

Wenn der 32-Jährige am 31. Spieltag in Mainz in den Kader zurückkehrt, bleiben dem Stürmer noch vier Spiele, um den Rekord zu brechen.

