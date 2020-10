Das Programm ist knallhart. Der auf Grund von Corona komprimierte Spielplan lässt Fußballprofis in ganz Europa bis in den nächsten Mai hinein kaum einen Moment zum Durchschnaufen. Naturgemäß sind davon auch die Stars des FC Bayern München betroffen.

Nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker ) stehen für den deutschen Rekordmeister innerhalb von knapp eineinhalb Wochen vier Auswärtsspiele hintereinander auf dem Programm. In Moskau, Köln, Salzburg und Dortmund - ein ordentliches Brett.

Angesichts der zu erwartenden Intensität in diesen Spielen durchaus ein Grund, um kritische Fragen zu stellen, könnte man meinen. Hans-Dieter Flick ist da anderer Meinung.

Flick nutzte die Bühne, um seine Mannschaft in die Pflicht zu nehmen, die Sinne zu schärfen und den Druck hochzuhalten. Alles aber mit Bedacht und dem Großen und Ganzen untergeordnet.

Der 58-Jährige duldet nach der optimalen Titelausbeute seines ersten knappen Jahres auf der Bayern-Bank kein Nachlassen. Selbst die Möglichkeit eines Leistungsunterschiedes zwischen den einzelnen Wettbewerben will er nichtzulassen.

"Ich wäre nicht damit zufrieden, wenn die Mannschaft nur so hoch springt, wie sie muss", sagte Flick und erteilte seinen Jungs damit auch für die Bundesliga durch die Blume eine Art "Zauber-Befehl".

Gleichzeitig aber gab er zu Bedenken, dass eine solche Konstanz - wie sie beispielsweise in der vergangenen Rückrunde zu sehen war - nicht von Null auf Hundert zu erreichen sei. "Wir brauchen dafür Zeit, hatten ja kaum Vorbereitung. Nun müssen wir auch die Spiele nutzen, um unseren Rhythmus zu finden."

Mit den letzten zwei Spielen sei er aber zufrieden gewesen, so der Triple-Trainer. Er meinte den 4:1-Auswärtssieg in Bielefeld und die Gala gegen die Spanier vergangenen Mittwoch. Zuvor war beim knappen 4:3 gegen Hertha und besonders in Hoffenheim (1:4) noch ordentlich Sand im Getriebe gewesen.