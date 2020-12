Christian Gross gab sich nach dem Start in sein Himmelfahrtskommando keinen Illusionen hin. "Ich habe noch sehr viel Energie", betonte der neue Trainer von Fußball-Bundesligist Schalke 04: "Und die brauche ich ganz bestimmt. Ich muss vorangehen."

Als vierter Coach soll der Schweizer den Tabellenletzten in dieser so verkorksten Saison vor dem drohenden Abstieg retten. Er gehe diese Aufgabe mit "Zuversicht, Zielstrebigkeit und Entschlossenheit" an, betonte Gross bei seiner Vorstellung im blau-weißen Trainingsanzug. Der Job bei den Königsblauen sei "speziell", es sei "ein Marathon".