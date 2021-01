Bereits am Sonntag stieg Rabbi Matondo in den Flieger nach England. Alles deutete darauf hin, dass der walisische Nationalspieler für die kommenden sechs Monate für Stoke City auflaufen werde.

Plötzlich aber schaltete sich Manchester City in den Deal ein und droht diesen platzen zu lassen. Der Grund dafür ist laut "Bild", dass Schalke entgegen anfänglicher Annahmen eine Kaufoption über sechs Millionen Euro in den Leihvertrag aufnahm.

Genau das soll City laut "Bild" in Betracht ziehen. Guardiola und Co. sollen zwar keinen Bedarf für Matondo haben, sich so aber die Möglichkeit offen halten wollen, den Spieler bei guten Leistungen zurückzukaufen und teurer weiterzuverkaufen.