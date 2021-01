Flick ergänzte: "Es ist wieder die Intensität drin, die wir uns in jedem Spiel wünschen. Man hat also gemerkt, dass ihnen die Pause sehr gutgetan hat."

Die gezeigte Qualität sei zufriedenstellend gewesen. Daher blicke man "sehr optimistisch auf die nächsten Wochen. Die Mannschaft will einen guten Start in 2021 hinlegen. Wir freuen uns auf die Aufgaben, die vor uns liegen."

Generell wolle man in der Belastungssteuerung vermehrt gesondert auf die Spieler eingehen. "Es ist auch wichtig individuell zu schauen, auch mal einen herauszunehmen. Vielleicht machen wir für einen Spieler eine Woche intensives Training, um ihn wieder heranzuführen", nannte der Bayern-Trainer ein Beispiel.

"Über diese Dinge werden wir uns immer im Trainerteam und mit der medizinischen Abteilung austauschen, aber auch mit den Spielern selbst, um die optimale Lösung zu finden. Das ist für das nächste halbe Jahr unsere Aufgabe", so Flick. Bis zum Saisonende ist der Spielplan der Münchener vollgepackt. Alleine im Januar stehen sieben Spiele auf dem Programm.

Dass ihm durch die vielen Matches auch Trainingszeit mit der Mannschaft fehlt, bedauerte der 55-Jährige: "Man wünscht sich als Trainer natürlich die eine oder andere Trainingseinheit mehr, in der man Automatismen und taktische Dinge trainieren kann. Aber es ist so, wie es ist. Wir können das nicht ändern, wir müssen uns darauf gut einstellen." Die Sehnsucht nach mehr Zeit bei den Übungen - sie bleibt ein frommer Wunsch.

Trotz der extrem anstrengenden Saison hätten sich die Ziele der Münchener nicht verändert, betonte Flick: "Wir wollen möglichst erfolgreich sein wie in der letzten Saison. Dafür müssen wir Voraussetzungen schaffen, der Weg ist das Ziel und am Ende wird hoffentlich so ein Weg gekrönt."