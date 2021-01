Perisic hat dem Bericht zufolge kein Interesse zu Borussia Dortmund zurückzukehren. Für den Klub spielte er zwischen 2011 und 2013 und schoss in 42 Bundesligaspielen neun Tore.

Der Kroate, der letzte Saison noch an den FC Bayern verliehen war und dort das Triple gewann, plane zurzeit keine Rückkehr in die Bundesliga. Deshalb habe er offenbar auch Hertha BSC eine Absage erteilt. In der Bundesliga lief der 31-Jährige außerdem auch noch für den VfL Wolfsburg auf.