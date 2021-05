Publiziert 08/05/2021 Am 12:45 GMT

"Ich habe das transparent beschrieben. Bei einem gewissen Angebot, zu einem gewissen Zeitpunkt würden wir ihn ziehen lassen. Aber: Aktuell ist alles ruhig. Wenn sich nichts tut, bleibt er. Von mir aus sehr gerne", sagte Zorc.

Er ergänzte: "Wir müssen diesen Klub ja nicht suchen. Sondern wenn überhaupt, dann der Spieler. Für uns wäre es gut, wenn er bliebe. In den Wochen, in denen Jadon gefehlt hat, haben wir gesehen, welchen Wert er für uns hat."

Zudem wiederholte er ausdrücklich, dass Erling Haaland auch in der kommenden Saison für den BVB antreten werde. Dies gelte trotz "Tag für Tag" erscheinenden Geschichten, die das Gegenteil behaupten.

Sancho hat in Dortmund noch einen Vertrag bis Sommer 2023. Schon vergangene Saison wurde der 21-Jährige immer wieder mit Manchester United in Verbindung gebracht. Der Wechsel scheiterte laut Medienberichten an der vom BVB verlangten Ablösesumme.

