Leipzig und der BVB stehen sich sowohl am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga in Dortmund als auch am kommenden Donnerstag (ab 20:45 im Liveticker) im Finale des DFB-Pokals in Berlin gegenüber.

Gulacsi spielt seit 2015 für die Leipziger und ist seit 2016 deren klare Nummer eins.

Insgesamt absolvierte der Keeper 222 Pflichtspielen für RB, in der Bundesliga (162 Einsätze) und in der Champions League (24) ist Gulacsi RB-Rekordspieler.

Neben Gulacsi verlängerte auch Torwarttrainer Frederik Gößling seinen Vertrag und bleibt nun bis 2026.

(SID)

