Publiziert 12/03/2021 Am 09:44 GMT

Der Offensivspieler hatte sich nach einem Gespräch mit Löw zu einem Nationenwechsel entschieden.

Der Bundestrainer stellte danach in Aussicht, dass er Musiala bereits für den Start in die WM-Qualifikation Ende März mit Spielen gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien nominieren werde. Dem steht nun nichts mehr im Wege.

Das könnte Dich auch interessieren: Boateng und die Bayern: Im Sommer endet die Zweck-Ehe

Bundesliga Musiala adelt Bayern-Star: "Einer der besten Zehner der Welt" 10/03/2021 AM 08:58

(SID)

Löw erklärt die Gründe für seinen Rücktritt als Bundestrainer

Bundesliga Perfekt: Musiala unterschreibt langfristig beim FC Bayern 05/03/2021 AM 06:41