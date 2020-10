Eriksen, der erst im Januar 2020 von Tottenham Hotspur nach Italien gewechselt war, stand für die Mailänder zwar in allen Ligaspielen seit seinem Transfer auf dem Platz. Jedoch absolvierte er nur zwei dieser Begegnungen über die vollen 90 Minuten, neun Mal wurde er eingewechselt.

Auch in der Europa League, in welcher Inter erst im Finale dem FC Sevilla mit 2:3 unterlag, spielte Eriksen sein letztes Match über die ganze Distanz bereits im Februar gegen Ludogorets. 27 Millionen Euro hatten die Italiener für den Mittelfeldspieler an die Spurs überwiesen.