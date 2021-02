Großkreutz blickte am Mittwochabend im "Sportschau-Club" bei Moderator Alexander Bommes auf seine 14-jährige Profi-Laufbahn zurück. In dieser Zeit wurde er Weltmeister, zweimal Deutscher Meister, Pokalsieger, Champions-League-Finalist und einer der umstrittensten Profis der Bundesliga. "Ich stand mir manchmal selbst im Weg", gestand der 32-Jährige.

Döner-Wurf, Pinkel-Affäre, Beteiligung an einer Schlägerei und sonstige Eskapaden: Großkreutz hat in den vergangenen Jahren regelmäßig für Schlagzeilen außerhalb des Platzes gesorgt und sich damit das Leben sicher nicht leichter gemacht. Sowohl im Boulevard als auch bei der Konkurrenz wurde er nicht selten belächelt.

In Dortmund hingegegen genießt er weiterhin große Wertschätzung. Das wurde bei den Grußbotschaften von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Ex-Dortmund-Coach Jürgen Klopp sehr deutlich. Der heutige Liverpool-Coach nannte Großkreutz "einen der großartigsten Typen, die ich jemals trainiert habe" und fügte an: "Vielen Dank für alles, was du für uns getan hast. Du bist eine BVB-Legende."