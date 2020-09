Favres klare Ansage passte so gar nicht zu dem fast perfekten Fußballabend vor 9300 begeisterten Fans. Defensiv stabil, überragend im Konter und gnadenlos effektiv - der Vizemeister präsentierte sich im Topspiel in beachtlicher Frühform.

Die Ehrenrunde vor den Fans nach dem zwölften Pflichtspielsieg hintereinander gegen Gladbach genossen die BVB-Profis in vollen Zügen. "Wir brauchen diese Unterstützung. Das hat uns einen Extra-Impuls gegeben", sagte Haaland, der vor seinem Elfmetertor Sancho kurz dazu überreden musste, ihm den Ball zu überlassen. "Cool, dass die beiden es untereinander so geregelt haben", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.

Bei so viel Harmonie hatte auch Favre am Ende seine gute Laune wiedergefunden. "Ich bin sehr zufrieden", sagte der Schweizer, der aber um den Einsatz von Thorgan Hazard (Oberschenkelverletzung) in den kommenden Spielen bangt. Unterstützung erhielt Favre von seinen Vorgesetzten. "Bayern ist der absolute Top-Favorit auf den Titel", sagte Zorc, versprach aber: "Wir sind sehr ambitioniert und werden unser Bestes geben."

Ihr Bestes gaben auch die Gladbacher, es mangelte im Angriff aber an der notwendigen Durchschlagskraft. Und in der Abwehr erlaubte sich der Champions-League-Teilnehmer zwei, drei Unaufmerksamkeiten zu viel. "In den entscheidenden Momenten war es zu wenig", sagte Trainer Marco Rose: "Dortmund war individuell stärker und effektiver - in beiden Strafräumen." Da wollte auch Favre nicht widersprechen.