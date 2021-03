Publiziert 13/03/2021 Am 20:23 GMT | Update 14/03/2021 Am 23:17 GMT

Mats Hummels kniff die Augen zusammen, Mateu Morey humpelte, auch bei Marco Reus ging's nicht mehr weiter: Der BVB hat den Bundesliga-Sieg gegen Hertha BSC mit drei verletzten Spielern bezahlen müssen.

Bei Hummels machten sich nach der Halbzeit erneut Schmerzen im rechten Knie bemerkbar, die den BVB-Innenverteidiger schon seit Anfang Februar immer wieder handicapen. So war nach 58 Minuten Schluss.

"Mats hat sein Knie gespürt, das spürt er auch schon seit ein paar Wochen ein bisschen. Jetzt ruht er sich ein bisschen aus. Auch Mateu Morey hat seine Wade gespürt und musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden", sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic nach dem Spiel bei "Sky": "Es waren intensive Wochen für uns."

Am fiesesten sah es aus BVB-Sicht allerdings bei Kapitän Marco Reus aus, den Herthas Vladimir Darida zehn Minuten vor Schluss voll an der rechten Achillessehne erwischt hatte. Darida sah die Rote Karte, Reus wurde behandelt und musste schließlich ausgewechselt werden.

Kehl gibt Entwarnung

"Er hat ein fieses Tackle abbekommen", meinte Terzic: "Bei Marco war es das Foulspiel, nichts Muskuläres. Er wirkte aber gerade schon wieder gut und optimistisch."

Am Sonntag gab Sebastian Kehl, Leiter Lizenzbereich, bei "Bild" Entwarnung bezüglich Hummels und Reus: "Sie hatten Glück, dass es nicht so schlimm ist. Ich gehe davon aus, dass die beiden im Laufe der Woche wieder ins Training einsteigen können und in Köln spielen können."

Unter der Woche soll auch Raphael Guerreiro (pausierte zuletzt mit Wadenproblemen) wieder ins Training einsteigen.

Zum Foul von Darida, der nun mit einer mehrwöchigen Sperre rechnen muss, meinte Hertha-Mitspieler Lukas Klünter: "Das wird er sich noch ein paar Tage vorwerfen, aber er ist ein super Typ. So etwas passiert im Fußball und er wollte das nicht machen. Da kann man nur hoffen, dass nichts Ernsthaftes passiert ist."

