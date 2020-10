Mats Hummels war in jeglicher Hinsicht der Mann des Spiels beim BVB-Auswärtserfolg in Bielefeld (2:0). In der 53. Minute erlöste Dortmunds Abwehrchef seine Mannschaft mit dem Treffer zum 1:0 nach einer Ecke von Jadon Sancho, gut 20 Minuten später machte der 31-Jährige dann auch noch den Deckel drauf. Nach einer Hereingabe von Marco Reus traf Hummels per Kopf zum Endstand.