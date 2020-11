In der Premier League hat sich ein Satz in den letzten Jahren als absolutes Topteam-Kriterium herausgestellt. Er geht so: "But can they do it on a windy night in Stoke?" Sprich: Ein Topteam ist nur ein Topteam, wenn es nicht nur die direkten Konkurrenten schlägt, sondern auch an einem windigen Abend in Stoke gewinnt.