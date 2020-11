Corentin Tolisso verletzte sich beim 3:1 des FC Bayern München in Stuttgart bei einem Ausfallschritt hinten am linken Oberschenkel und droht damit für die kommenden Aufgaben auszufallen. Er wurde in der 83. Minute von Javi Martínez ersetzt.

Am Sonntag werden weitere Untersuchungen zeigen, wer aus dem Quartett für das Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid am Dienstag (21:00 Uhr im Liveticker ) infrage kommt.

Die Bayern haben in Gruppe A zwar schon Platz eins sicher, verteidigen in der Königsklasse aber auch eine bereits 15 Spiele andauernde Siegesserie (Champions-League-Rekord).

Mit Blick auf das Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker) wird Flick aber sicherlich kein Risiko eingehen und angeschlagene Spieler eher in München lassen. Für Madrid deutet sich also eher eine B-Elf der Bayern an.