Thomas Müller und Joshua Kimmich ließen ihren gewaltigen Titelschrei im Duett los, dann liefen sie aufeinander zu und rammten Brust gegen Brust.

Im hart umkämpften, aber eher ereignisarmen Topspiel bei RB Leipzig behielt der FC Bayern dank des Siegtreffers von Leon Goretzka die Oberhand (38.).

"Wir haben brutale Effektivität der Bayern gesehen", sagte der RB-Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff nach dem 0:1 (0:1) im Spitzenspiel am Samstag anerkennend.

Die Stimmen zum Sieg des FC Bayern im Topspiel bei RB Leipzig bei "Sky".

Hansi Flick (Trainer FC Bayern) über ...

... das Spiel: "Es war ein Spitzenspiel und Leipzig hat gezeigt, warum sie zurecht da vorne stehen. Die ersten Minuten waren sie ganz klar am Drücker. Wir haben ein bisschen gebraucht und waren nicht ganz so mutig im Ballbesitz. Aber dann sind wir gut ins Spiel gekommen und haben das Tor gemacht. Leipzig hat das gut gemacht und uns einige Probleme bereitet, aber trotzdem, die Moral und Mentalität meiner Mannschaft ist einfach hervorragend. Dass Spiel zu gewinnen, war unser großes Ziel, um einfach auch ein Zeichen zu setzen. Wir wissen, dass es noch sieben Spiele sind, wir wollen in den Spielen die maximale Punktzahl holen."

... Thomas Müller und eine mögliche DFB-Rückkehr: "Ich möchte mich da nicht einmischen. Thomas Müller spielt eine sensationelle Saison. Er ist wichtig für uns, kann wichtig für andere Mannschaften sein, aber das muss Joachim Löw entscheiden, er hat seine Vorstellung. Ich bin froh, dass Thomas bei uns so spielt."

... ein schnelles Comeback von Robert Lewandowski: "Es ist bei einem Spieler dieses Kalibers wichtig, nichts zu früh zu machen. Wir haben absolute Experten, die da am Werk sind. Wenn er fit ist und sich gut fühlt und wir von allen grünes Licht haben, dann werden wir ihn einsetzen, vorher nicht, weil das Risiko zu groß ist. Es ist jetzt glaube ich angedacht, dass er eine Woche nichts macht, man schaut dann, wie der Heilungsprozess ist. Danach wird er in der Reha anfangen zu trainieren, wir müssen von Tag zu Tag schauen und hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder zurück ist."

Leon Goretzka (FC Bayern) über ...

... das Spiel: "Man hat schon auch gesehen, dass ein paar Kräfte gefehlt haben zum Ende hin, dann musst du es auch verstehen, in der eigenen Hälfte zu verteidigen. Das ist die Mentalität, die du brauchst, um solche Spiele gewinnen zu können."

... Thomas Müller: "Wir müssen ihn auch ein bisschen zügeln, dass er in unserem Pressing das macht, was er machen soll, und nicht einfach nur losrennt. Das ist einfach wichtig, dass wir uns untereinander coachen, das macht er einfach mit Bravour."

Manuel Neuer (FC Bayern) über ...

... das Spiel: "Wir haben in der ersten Halbzeit nichts zugelassen, wir haben gut hinten rausgespielt und haben die Positionen gut besetzt. Dadurch, dass Leon das Tor für uns gemacht hat, hat Leipzig ein bisschen mehr nach vorne gemacht und ist noch aggressiver nach vorne angelaufen, da hatten wir auch das eine oder andere Problem im Aufbau. Dann hatten sie auch Möglichkeiten. Die Vorlage von Thomas war wirklich gut und Leon musste den Ball nur noch reinschieben."

... die Meisterschaft: "Es war ein wichtiger Schritt Richtung Meisterschaft und wir wollen uns das nicht mehr nehmen lassen."

Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender RB Leipzig) über ...

... das Spiel: "Es ist natürlich enttäuschend, dass wir nichts mitnehmen konnten. Wir haben es gut gemacht und sind gut in die Partie gestartet. Es stand sicher nicht unverdient 0:1 zur Halbzeit. Brutale Effektivität der Bayern in der ersten Halbzeit, aber dann sind wir aus der Kabine gekommen und haben viel in die Waagschale geworfen, waren risikobereit gewesen. Es hätte sich für mich eher nach einem Unentschieden angefühlt, aber das ist es nicht und das müssen wir akzeptieren. Wir hatten auch keine Laufkundschaft, sondern den FC Bayern da. Und wenn du deine Chancen, die wir zweifelsohne hatten, nicht machst, dann wird es schwierig."

... die Meisterschaft: "Es sind noch sieben Spiele und der FC Bayern ist sieben Punkte vorne, wenn man das realistisch betrachtet und die Klasse des FC Bayern einordnen kann, dann brauchen wir jetzt hier nicht von der Meisterschaft sprechen, das war auch nicht unser Ziel. Nichtsdestotrotz hätten wir gerne gewonnen. Wir werden uns sicher nicht ausrechnen, was wie passieren könnte, damit diese Punkte aufgeholt werden. Unser Ziel war die Champions League. Wir wollen trotzdem unsere beste Saison in der Bundesliga-Geschichte spielen, das können wir noch. Und ich bin mir sicher, dass wir das werden, weil die Mannschaft hat Charakter und Mentalität gezeigt."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig) über ...

... das Spiel: "Wir hatten mehrfach die Situation angesprochen, dass viele tiefe Läufe aus dem Mittelfeld kommen, den haben wir einmal nicht begleitet. Dann ist der Unterschied am Ende des Tages, dass Goretzka den macht. Wir haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht und Bayern phasenweise hinten reingedrückt. Wir hatten Riesen-Chancen, haben nur leider jedes Mal vorbeigeschossen. Das ist am Ende die Situation, die wir schon die ganze Saison über haben, wir haben 31 Tore weniger, das kommt nicht von Ungefähr. Wir müssen daran arbeiten, dass wir die Chancen, die wir uns erspielen, kaltschnäuziger verwerten."

... die Offensivabteilung seines Teams: "Natürlich würde uns das guttun, wenn wir einen absoluten Goalgetter hätten, haben wir aber nicht und fangen das gut im Kollektiv auf. Wir waren in meinen Augen eher besser als der Gegner, wir sind in allen statistischen Werten besser als der Gegner gewesen und da müssen wir die Chancen besser nutzen, die wir uns erspielen, sonst arbeiten wir sehr viel und am Ende kommt nichts dabei raus."

... die Motivation nach der Niederlage: "Das ist nicht einfach. Das ist die hohe Kunst eines Spielers und Trainers, dass das gelingt. Natürlich muss man das erst einmal sacken lassen. Das ist ganz normal, wenn ein Ziel erst mal weg erscheint, dass man dann mal kurz schlucken muss. Das habe ich auch den Jungs gesagt, dass wir noch eine Chance im Pokal haben, darum geht es. Natürlich jetzt in der Bundesliga Zweiter zu werden, darum geht es. Wir spielen eine gute Saison, die müssen wir weiterspielen, auch wenn die erste Chance auf einen Titel weg ist."

Marcel Sabitzer (RB Leipzig) über ...

... das Spiel: "Kurz zusammengefasst, war das der Unterschied, dass Bayern aus der einen Chance das Tor gemacht hat. Im Endeffekt haben wir ein gutes Spiel gemacht und dominant gespielt. Wenn du dann kein Tor machst, dann ist das sehr bitter und tut richtig weh. Wir haben eigentlich kontrolliert aufgebaut, aber dann hat uns der Tiefgang und die letzte Genauigkeit gefehlt. Aber wir sind sehr gut aus der Halbzeit gekommen und hatten die eine oder andere Möglichkeit, da musst du dann einfach eine machen in so einem Spiel. Das müssen wir uns ankreiden, aber sie haben auch eine sehr gute Mannschaft."

... die weiteren Saisonziele: "Das muss man erst einmal verdauen, aber wir haben zwei Tage frei, da soll sich jeder mit beschäftigen und dann abhaken. Dann wollen wir das bestmögliche noch rausholen, den zweiten Platz verteidigen und den Pokal gewinnen, das muss unser Ziel sein."

Willi Orban (RB Leipzig) über ...

... das Spiel: "Es war deutlich mehr drin. Wir haben gute Situationen herausgespielt, aber das Tor hat gefehlt. Es ist bitter."

... die Meisterschaft: "Ist so gut wie abgehakt, das ist glaube ich klar."

... die Motivation nach der Niederlage: "Wir wollen in der Liga Platz zwei verteidigen und im Pokal haben wir noch eine Riesen-Chance ins Finale zu kommen und auch den Pokal zu gewinnen, von daher ist alles andere als Demotivation in unserer Mannschaft."

