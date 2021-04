Publiziert 03/04/2021 Am 18:26 GMT | Update 03/04/2021 Am 18:29 GMT

FCB-Trainer Hansi Flick überraschte mit seiner Aufstellung im Spitzenspiel und brachte Eric Maxim Choupo-Moting von Beginn an für den verletzten Toptorjäger Robert Lewandowski. Serge Gnabry – zuvor als Ersatz gehandelt, nahm auf der Bank Platz. Für den gelbgesperrten Jérôme Boateng startete Niklas Süle, Lucas Hernández begann hinten links für den rotgesperrten Alphonso Davies.

Die Roten Bullen veränderten ihre Startelf im Vergleich zum letzten Pflichtspiel auf zwei Positionen. Dayot Upamecano kehrte gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber nach Verletzungspause zurück, Nordi Mukiele begann auf der rechten Seite. Kevin Kampl fehlte gelbgesperrt, für Angeliño kam die Partie gegen den deutschen Rekordmeister noch zu früh, Marcel Halstenberg befand sich weiter in Quarantäne.

Sieg im Topspiel oder Niederlage im Meisterrennen – unter diesen Vorzeichen stand die Partie für die Leipziger und so versuchten sie von Beginn an Druck zu erzeugen und die Münchner zu bespielen. Die Roten Bullen verzeichneten mehr Ballbesitz, waren zweikampfstärker, doch verpassten es, diese Überlegenheit in Großchancen umzumünzen. Die Münchner spielten abwartend und verteidigten gut.

Mit zunehmender Spielzeit tauten die Gäste schließlich auf und spielten selbst in die Offensive. In der 38. Minute waren die Münchner mit brutaler Effizienz zur Stelle. Joshua Kimmich spielte einen hohen Ball in die rechte Strafraumhälfte auf Thomas Müller, der die Übersicht behielt und auf Leon Goretzka ablegte. Der deutsche Nationalspieler schoss den Ball aus elf Metern ins rechte Eck zur Führung. Es war der fünfte Saisontreffer für Goretzka und der 15. Assist für Müller in dieser Spielzeit.

Die Leipziger antworteten im zweiten Durchgang mit einer wahren Chancenflut – verbuchten bis zur 60. Minute vier Top-Möglichkeiten, doch ließen alle Chancen liegen. Die Münchner schwammen gewaltig. Christopher Nkunku aus elf Metern (48.), Marcel Sabitzer einmal aus elf (50.), ein weiteres Mal aus 24 Metern (59.), Dani Olmo aus elf Metern (52.) – allesamt vergaben aus aussichtsreicher Position.

Der FC Bayern München verbuchte erst in der 76. Minute den ersten Torschuss im zweiten Durchgang. Der eingewechselte Jamal Musiala zielte aus 18 Metern zu hoch – bis dahin führten die Roten Bullen mit 9:0 Torschüssen in der zweiten Halbzeit. Letztlich blieb es bei der offensiven Null bei den Hausherren und damit beim knappen, schmeichelhaften Sieg der Münchner.

Eine kuriose Szene vor Anpfiff sorgte dafür, dass der Anpfiff sich etwas verspätete. Im Tornetz war ein Loch, das zunächst geflickt werden musste. Die Roten Bullen haben den Übeltäter geleaked.

Das fiel auf: Meister-Bayern

Wenn sie müssen, dann liefern die Münchner zumeist. So auch gegen die Roten Bullen. Zwar nicht mit überzeugendem Kombinationsfußball, doch dafür mit hochprozentiger Effizienz. Die erste Großchance nutzte der deutsche Rekordmeister zur Führung und brachte das knappe Ergebnis anschließend wankend über die Zeit. Es war das große Ausrufezeichen im Meisterkampf – die Münchner gehen mit nunmehr sieben Punkten Vorsprung in die restlichen Saisonspiele. Leipzig darf sich ärgern, dem FC Bayern München spielerisch zwar phasenweise die Grenzen aufgezeigt, die eigene Leistung jedoch nicht belohnt zu haben.

Die Statistik: 62

Der FC Bayern München traf gegen RB Leipzig im 62. Pflichtspiel in Folge. Das ist die längste Torserie, die ein deutscher Profi-Klub jemals hinlegte.

