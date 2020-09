Da die Belastung in der anstehenden Spielzeit "nicht der Norm entspricht, die wir sonst gewöhnt sind", müsse der Klub laut Nagelsmann noch an einigen Stellen nachbessern. Vor allem im Sturm muss Ersatz für den zum FC Chelsea abgewanderten Timo Werner und Patrik Schick her, den die AS Rom nicht für ein weiteres Mal nach Leipzig ausleihen wollte. Dass auf dieser Position der Norweger Alexander Sörloth ein Thema werden könnte, bestätigte der Trainer: "Das kann ein Ersatz sein. Auch mit dem beschäftigen wir uns."