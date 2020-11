Julian Nagelsmann ärgerte sich nur kurz über den Rückschlag auf der Bayern-Jagd. Dass seine Mannschaft den Patzer der Münchner im Titelkampf nicht bestrafte, schüttelte der Trainer von RB Leipzig angesichts des anstehenden Krachers gegen Neymar und Co. (Dienstag ab 21:00 Uhr im Liveticker) umgehend ab. Das vergangene Spiel, beteuerte der RB-Coach, habe auf die Gefühlswelt in Richtung Paris keine Auswirkungen.

Und dennoch: Ein Sieg, und damit der Sprung heran an den Rekordmeister an der Tabellenspitze, hätte den Sachsen sicherlich noch einen besonderen Schub für das Duell in der Champions League bei Paris St. Germain verpasst. Doch Leipzig schaffte es mit einem zähen 1:1 (0:1) auch im sechsten Anlauf nicht, beim Angstgegner Eintracht Frankfurt zu gewinnen.

Der Rückstand der Leipziger, die erst in der Vorwoche von ihrem Ex-Trainer Ralf Rangnick zum Titelkandidaten auserkoren wurden, beträgt zwar nur zwei Pünktchen, doch eine Reaktion auf das Schwächeln der Bayern hätte auch ein Zeichen gesendet - so ist es eine vergebene Chance. Was macht das mit einer Mannschaft? "Viel, wenn es am 33. Spieltag gewesen wäre, heute nicht allzu viel", beruhigte Nagelsmann. In zwei Wochen reist Leipzig ohnehin nach München.