Reinier ist von den Königlichen bis Juni 2022 an die Dortmunder ausgeliehen. In der Bundesliga kam er allerdings bisher nur 70 Minuten zum Einsatz, insgesamt stand er erst 136 Minuten für den BVB in Pflichtspielen auf den Platz. Real sieht laut "Marca" dadurch die erhoffte Weiterentwicklung gefährdet.