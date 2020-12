Der BVB tritt in der Bundesliga noch gegen den VfB Stuttgart, bei Werder Bremen und bei Union Berlin an. Jahresabschluss ist die zweite DFB-Pokal-Runde bei Eintracht Braunschweig, danach geht es in die Miniaturpause bis zum 3. Januar. "Es wird nicht einfach, aber wir wollen es schaffen", betonte Reus.