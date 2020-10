Der BVB-Geschäftsführer fügte an: "Wie will er auch mannschaftsinterne Vorgänge beurteilen können? Marco ist ein guter Kapitän."

Haman hatte Reus zuvor scharf kritisiert und meinte in der Sendung "Sky90": "Ich glaube, dass die Dortmunder im Moment ohne in stärker sind." Er habe beispielsweise auch nicht verstanden, wieso man dem ihm im Sommer nicht die Kapitänsbinde abgenommen habe. Für den TV-Experten fehlt den Dortmundern demnach vor allem "Mentalität" und "Führung". So könne ein Verein wie der BVB "keinen Kapitän haben, der nur die Hälfte der Spiele macht".