Der Vertrag wird zudem angeblich bis 2024 ausgeweitet (bisher bis 2021). Reyna spielte bis Januar in der U19 der Dortmunder und stieg danach zu den Profis auf.

In der laufenden Spielzeit avancierte Reyna immer mehr zum Stammspieler. Unter Lucien Favre absolvierte der Teenager in dieser Saison bereits zwölf Partien. Neun Mal stand er dabei in der Startelf.