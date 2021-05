Publiziert 15/05/2021 Am 13:58 GMT | Update 15/05/2021 Am 14:31 GMT

Dem historischen Elfmeter ging ein Foul von Lukas Kübler an Thomas Müller voraus. Der Freiburger stieg dem Weltmeister von 2014 auf den Knöchel und zog oben am Trikot. Schiedsrichter Florian Badstübner schaute sich die Szene in der VAR-Box an und entschied dann auf Elfmeter. Lewandowskis verwandelte diesen souverän und schrieb damit Bundesliga-Geschichte.

Die Freude über den historischen Treffer währte bei den Bayern jedoch nur sehr kurz. Nur drei Minuten später erzielte Manuel Gulde nach einer Ecke das 1:1.

Robert Lewandowskis 40. Saisontor war zugleich sein insgesamt 276. Tor in der Bundesliga.

Bei seinem Jubel hob der 32-Jährige sein Trikot und es kam ein T-Shirt zu Ehren Gerd Müllers zum Vorschein.

Auf dem T-Shirt war ein schwarz-weißes Portrait von Gerd Müller zu sehen. Darunter war der Schriftzug "4everGerd" zu lesen.

Der FC Bayern feierte Lewandowskis Eintrag in die Bundesliga-Geschichtsbücher auf Twitter mit einem Video, das Jubelbilder Lewandowskis und Müllers zeigte. Dazu schrieb der Rekordmeister: "Zwei Legenden."

