Konkrete Gedanken, wie es nach seiner Karriere weitergehen soll, hat sich der 32-Jährige noch nicht gemacht. "Ich denke nicht darüber nach, was ich danach tun werde. Ich mache mir keine Sorgen um meine Gesundheit und Fitness, aber ich hoffe, dass ich mental immer noch auf dem richtigen Niveau sein werde", sagte er.

Der Triple-Gewinner ergänzte: "Wenn ich mit dem Spielen fertig bin, gibt es viele Optionen, aber ich habe keine konkreten Pläne. Es kommt darauf an, was mir meine Gefühle sagen."

Der Stürmer, der sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League Torschützenkönig wurde, sieht sich in der Favoritenrolle für die Auszeichnung zum Weltfußballer des Jahres. "Ich würde sie mir selbst geben", sagte Lewandowski offen.