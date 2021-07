Dem Bericht der englischen Zeitung zufolge ist Lewandowski allerdings nicht die erste Wahl bei Manchester City. Demnach will der Klub von Teammanager Pep Guardiola am liebsten Harry Kane von Tottenham Hotspur verpflichten.

Der Premier-League-Klub soll den Spurs bereits ein Angebot in Höhe von 117 Millionen Euro gemacht haben, welches die Londoner aber offenbar ablehnten. Denn Tottenham sei nicht bereit, Kane, der noch bis 2024 unter Vertrag steht, ziehen zu lassen.

Doch Manchester City ist dringend auf der Suche nach einem neuen Stürmer, nachdem Sergio Agüero die Insel verlassen hat und zum FC Barcelona wechselte. Nach "Daily Mail"-Informationen soll der Premier-League-Klub deshalb Lewandowski ins Auge gefasst haben.

Laut "Bild" ist jedoch noch kein Angebot beim FC Bayern für den Stürmerstar eingegangen. Der Boulevardzeitung zufolge sollte sich der englische Klub auch nicht allzu große Hoffnungen machen, da die Bayern-Bosse deutlich gemacht hätten, dass der 32-Jährige nicht verkauft werden und der Isar bleiben soll.

Auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann geht von einem Lewandowski-Verbleib aus und äußerte sich gegenüber "Sky" zu den Transfer-Gerüchten : "Ich glaube, auf der einen Seite weiß Robert, was er in München hat, was er an der Mannschaft hat. Punkt zwei gibt es eine vertragliche Situation."