Eines sollten die Bayern wissen, falls es ihnen gelingt, Sergio Ramos tatsächlich an die Säbener Straße zu locken: Nach dem Gewinn eines Titels ist Vorsicht geboten. Doch dazu später mehr.

Zunächst einmal gilt es die Fakten zu beleuchten - und die zeigen, dass es wohl keinen zweiten Spieler auf der Welt gibt, der so viele Qualitäten mitbringt, die zum deutschen Rekordmeister passen. Ramos ist gleichzeitig Abwehrchef und Mann für die wichtigen Tore, er ist unumstrittener Leader und aufopferungsvoller Kämpfer, Teamplayer und Titel-Hamster.

Gäbe es in Madrid ein "Nostros somos Nosotros", ein "Mia san Mia" wie beim FC Bayern, keiner würde es besser verkörpern als Ramos.

In Sachen Erfolg stellt der 34-Jährige die FCB-Stars sogar in den Schatten. Weltmeister, zweimal Europameister, viermal Champions-League-Sieger, viermal Klub-Weltmeister und, und, und.

Es wäre für Thomas Müller, Robert Lewandowski oder Manuel Neuer eine ganz neue Erfahrung, einen Teamkollegen zu bekommen, der noch mehr Titel am Revers trägt.

Allerdings: Die Quellen-Lage bleibt diffus. "El Chiringuito ist nicht gerade die vertrauenswürdigste Plattform. Die TV-Show ist auf Sensationen ausgelegt, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren", erklärt der spanische Fußball-Experte Enrique Sánchez von Eurosport in Madrid . Allerdings habe die Show auch ihre Stärken. "Aufgrund dessen, dass bei 'El Chiringuito' sehr viele Journalisten mitarbeiten und es eines der beliebtesten Fußball-Programme in Spanien ist, verfügen die Kollegen über sehr viele Quellen."

Im Fall Ramos sieht Sanchez einen taktischen Winkelzug. "Die Information stammt von Eduardo Inda, dem ehemaligen Direktor der Sportzeitung 'Marca'. Das legt den Schluss nahe, dass er mit René Ramos, dem Bruder des Real-Stars, in Kontakt stand. Das Bayern-Gerücht soll offenbar den Druck auf Madrid-Präsident Florentino Pérez erhöhen, Sergio Ramos ein neues Angebot mit verbesserten Bezügen vorzulegen."

Sanchez glaubt indes nicht, dass die Personalie Ramos mit den Spekulationen um einen Wechsel von David Alaba zu Real Madrid zusammenhängt. "Das passt jetzt natürlich gut ins Bild, aber Ramos will bei Real bleiben. Sein Fokus liegt auf einem letzten lukrativen Vertrag in der Karriere", so der Eurosport-Experte.