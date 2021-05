Publiziert 16/05/2021 Am 08:44 GMT | Update 16/05/2021 Am 08:55 GMT

"Leider hatten wir nach dem Spiel in Augsburg nicht mehr die Überzeugung, mit Florian Kohfeldt den Klassenerhalt schaffen zu können. Daher haben wir am Abend nach dem Spiel mit den Gremien beraten und sind am Ende zu dieser Entscheidung gekommen", sagte Geschäftsführer Frank Baumann. "Wir sind weiterhin überzeugt, dass Florian Kohfeldt ein hervorragender Trainer ist, allerdings waren wir uns einig, jetzt noch einmal eine Veränderung vorzunehmen, um doch noch den Klassenerhalt zu erreichen."

Mit Thomas Schaaf vereinbarte der Klub, dass das Engagement auf die letzte Bundesligapartie und mögliche Spiele in der Relegation begrenzt ist.

Der 60-Jährige, der Werder bereits 14 Jahre trainiert und unter anderem 2004 das Double mit den Grün-Weißen gewonnen hatte, soll am Sonntag in das Quarantäne-Trainingslager nach Barsinghausen reisen und die Mannschaft in der Schlussphase der Saison betreuen.

The Emirates FA Cup Einbruch zur Unzeit: Chelsea plötzlich verwundbar VOR 10 STUNDEN

"Das ist natürlich eine riesige Herausforderung, aber wir haben noch alle Möglichkeiten, um in der Liga zu bleiben. Wir haben nur wenig Zeit, werden aber alles tun, um mit Leidenschaft, Zuversicht und dem Glauben an unsere eigene Stärke in die Partie zu gehen und am Ende erfolgreich zu sein", sagte Schaaf.

Werder Bremen holte aus den vergangenen neun Spielen nur einen Punkt

Baumann bedankte sich beim langjährigen Erfolgstrainer dafür, dass dieser die Aufgabe "in der für den Verein so prekären Situation übernimmt. Wir erhoffen uns von ihm, dass er seine Erfahrung einbringen und die Spieler für das letzte Saisonspiel bestens einstellen kann."

Werder (31 Punkte) holte unter Kohfeldt nur einen Punkt aus den vergangenen neun Spielen und war am Samstag auf den Relegationsplatz abgerutscht. Am 34. Spieltag sind die Bremer auf Schützenhilfe angewiesen, um sich noch direkt retten zu können. Aufsteiger Arminia Bielefeld (32) ist auf Rang 15 einen Zähler entfernt, dahinter lauert der 1. FC Köln (30) auf dem ersten Abstiegsplatz.

Kohfeldt hatte die Bremer seit November 2017 als Cheftrainer betreut.

EXTRA TIME - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: "Unglaublich": Lewandowskis historischer Tag - mit einem Makel

(SID)

#SotipptderBoss: Leipzig stolpert über Wolfsburg

La Liga Zidane vor Real-Abschied - Löw als Nachfolger gehandelt VOR 13 STUNDEN