Es war klar, dass die ersten Fragen auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den FC Schalke 04 am Freitag ( ab 20:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de ) nicht auf den kommenden Gegner abzielen würden.

Nur wenige Minuten bevor erst Neuzugang Alexander Nübel und anschließend Trainer Hansi Flick das Podium betraten, um sich den Fragen der Journalisten via Videokonferenz zu stellen, wurde von Vereinsseite bestätigt, dass der FC Bayern und Thiago Alcantara getrennte Wege gehen . Der 29-Jährige wird sich Jürgen Klopp und dem FC Liverpool anschließen. Die Reds sind bereit, die geforderte Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro zu bezahlen.

Die Frage danach, wie es jetzt weiterginge, weil ja nun ein Haken an der Geschichte wäre, wollte und konnte Flick nicht nüchtern beantworten und holte daher etwas weiter aus:

"Zuerst einmal: Einen Haken dran zu machen, das wäre zu wenig für Thiago", startete der 55-Jährige, bevor er zur großen Lobeshymne ansetzte: "Thiago ist ein außergewöhnlicher Spieler, der hier sieben Jahre riesigen Erfolg hatte. Er hat der Mannschaft viele Optionen gegeben und für Überraschungen gesorgt, er hat Dinge so gelöst, wie man es nicht vermutet. Das Trainerteam und ich, wir haben sehr, sehr gerne mit ihm gearbeitet, weil er ein absoluter Profi, ein außergewöhnlicher Spieler und ein toller Mensch ist. Wir sind alle traurig. Es war heute auch sehr emotional, als er sich verabschiedet hat. Ich kann Kloppo nur gratulieren."

Während Fein, der in den vergangenen zwei Jahren jeweils an Zweitligavereine (Regensburg und HSV) ausgeliehen war, und Cuisance eher wenig Chancen auf größere Rollen in der Mannschaft zuzurechnen sind, könnte Tolisso der Nutznießer des Thiago-Abgangs sein. Zumindest dann, wenn Flick weiterhin mit Kimmich als Rechtsverteidiger plant.