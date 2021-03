Der Mittelfeldspieler vom BVB und der dänischen Nationalmannschaft erzielte am Montag im Training ein wahrliches Traumtor per Fallrückzieher.

Die Aktion ließ seine Mannschaftskameraden und Beobachter staunen.

Sein erster Abschluss konnte noch vom Torhüter, der den Ball über den Kopf des BVB-Stars manövrierte, abgewehrt werden.

Doch dann gelang Delaney der sensationelle Überraschungstreffer: Ein Scorpion- oder Back-Hammer-Kick, der in der oberen Ecke des Netzes landete.

Der Skorpion-Treffer des Dänen erinnert an Olivier Giroud (FC Arsenal) gegen Crystal Palace im Januar 2017 oder auch an den kolumbianischen Torhüter Rene Higuita, der so 1995 in einem Freundschaftsspiel zwischen Kolumbien und England den Ball abwehrte.

