Publiziert 15/05/2021 Am 18:48 GMT | Update 15/05/2021 Am 18:49 GMT

"Das Verrückte bei Lewy ist, dass das irgendwie normal ist, wie er Dreierpacks schießt und traumwandlerisch diese Tore macht. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass er das nur eine Saison lang gemacht hat. Gut, 40 hat er noch nie geschafft, aber er hat schon extrem viele Tore in den letzten Jahren geschossen", schwärmte Thomas Müller im Anschluss an die Partie bei "Sky": "Das ist schon verrückt."

Müller war einmal mehr der Wegbereiter für den historischen Treffer seines Offensivpartners. In der 25. Minute hatte der 31-Jährige einen Elfmeter herausgeholt, den Lewandowski sicher verwandelte. Bereits zu sieben von Lewandowskis vorherigen 39 Treffern hatte Müller den Assist geliefert.

Vergessen wollte der Bayern-Star bei all dem Lob für den Polen aber auch Vereinslegende und Namensvetter Gerd Müller nicht, der den Rekordmeister mit seinen Heldentaten in den 1960er und 1970er Jahren erst "dahin gebracht hat, wo wir jetzt stehen. Ohne Gerd Müller würden wir vielleicht immer noch zu Fuß anreisen."

Bundesliga Lewandowski vergibt Mega-Chance zum alleinigen Rekord - Bayern nur remis VOR 4 STUNDEN

Müller weiter: "Der Verein ist durch solche Spieler groß geworden. Dass sich Lewy jetzt auf eine Stufe stellt, da kann man den Hut ziehen, aber das versteht sich von selbst. Die Mannschaft hat es ihm nicht nur gegönnt, sondern die würdigt das auch, was er für uns leistet."

Thomas Müller: "Der Verein hat eine enorme Wertschätzung für Gerd Müller"

Dass Lewandowski seinen nun Co-Rekordinhaber, der in der Saison 1971/72 ebenfalls 40 Tore für den FC Bayern erzielt hatte, beim Tor-Jubel mit einem T-Shirt mit der Aufschrit "Gerd4Ever" ehrte , sei im Sinne des ganzen Klubs gewesen, so Thomas Müller:

"Der Verein hat eine enorme Wertschätzung für Gerd Müller, ohne ihn würde der Verein nicht in der Form existieren, wie er heute existiert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen."

Daran wird sich auch nichts ändern, sollte sich Lewandowski am kommenden Samstag den alleinigen Tor-Rekord sichern. Ein Treffer gegen den FC Augsburg würde dafür genügen.

Nagelsmann von Kritik genervt: "Verstehe den Frust, aber ..."

Bundesliga 40. Saisontreffer! Lewandowski ehrt Bomber Gerd Müller mit T-Shirt-Jubel VOR 5 STUNDEN