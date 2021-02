Zuletzt berichtete Müller, dass er " wieder gesund " sei. Nun teilte der Bayern-Star ein Video auf "Instagram", in dem zu sehen ist, wie er individuelle Trainingsübungen zu Hause macht und sich für sein Comeback vorbereitet.

"Ich muss schließlich schauen, dass ich topfit - zumindest so fit wie möglich - eben wieder zurückkomme", so der 31-Jährige und kündigte an: "Und das wird nicht mehr lange dauern."