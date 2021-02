Am heutigen Dienstag in Rom muss indes der Fußballer Goretzka Verantwortung übernehmen.

Der Einsatz von Goretzka ist nicht ganz ohne Risiko. "Leon kam nach zwei Wochen Corona-Erkrankung zurück. Man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen", erläuterte Trainer Hans-Dieter Flick am Tag vor dem Anpfiff der Partie im Römer Olympiastadion.

Allerdings: Das Comeback des zentralen Mittelfeldspielers, der neben seiner Corona-Erkrankung zuletzt auch mit Wadenproblemen zu kämpfen hatte, gegen Frankfurt am vergangenen Wochenende ließ sich gut an. "Erfreulich, dass er die ganze zweite Hälfte durchgehalten hat", befand Flick, der Goretzka prompt mit einer Startelf-Garantie für das Lazio-Spiel belohnte.

Dahinter steckt natürlich Kalkül: Goretzkas Qualitäten fehlen dem Rekordmeister an allen Ecken und Enden. Gedankenschnell im Umschaltspiel, torgefährlich und mit einer selbstbewussten Ausstrahlung versehen, soll der Bayern-Profi der Mannschaft neues Leben einhauchen. "Wenn die Champions League beginnt, müssen wir gucken, dass wir dort in Topform sind", unterstrich Flick und erinnerte seine Spieler damit sanft daran, dass die Königsklasse die wichtigste Bühne für die Bayern ist.

Den Traum, als erste Mannschaft nach Real Madrid den Titel in der Champions League zu verteidigen, will Flick unbedingt am Leben erhalten. Blutleere Vorstellungen wie gegen Bielefeld und Frankfurt gefährden das Projekt. Vor allem "die ersten Halbzeiten gegen Bielefeld und Frankfurt waren nicht gut", monierte der Coach.