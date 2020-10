Zudem ordnete das zuständige Gesundheitsamt an, dass "sich ein weiterer Profi und ein Mitglied des Funktionsteams trotz negativer Testergebnisse in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen", wie es weiter hieß. Der Rest der Mannschaft und das gesamte Trainerteam um Chefcoach Florian Kohfeldt befinden sich bis zum nächsten Coronatest am Freitag in einer freiwilligen häuslichen Quarantäne.