Salzburg verlangt angeblich rund 45 Millionen Euro für den 20-Jährigen, der noch bis 2024 in Österreich unter Vertrag steht. Die BVB-Verantwortlichen sollen jedoch nicht bereit sein, besagte Summe zu zahlen.

Nach Informationen der "Bild" will Dortmund maximal 38 Millionen Euro überweisen. Das harte Durchgreifen der Salzburger im Fall des gebürtigen Müncheners hat seinen Ursprung womöglich auch im Transfer von Erling Haaland vor zwei Jahren.

Damals konnte der Norweger wegen einer Ausstiegsklausel für nur 20 MIllionen Euro zum BVB wechseln. Nun will Red Bull Salzburg offenbar besser für das eigene Talent bezahlt werden.

Zudem wissen die Österreicher, dass es reichlich andere Interessenten für Adeyemi gibt.

Darunter waren in der Vergangenheit angeblich auch der FC Liverpool, FC Barcelona, Real Madrid, Bayern München und Paris Saint-Germain. Laut dem Bericht gibt Salzburg dem BVB also bis Mitte April Zeit. Sollte es bis dahin keine Einigung geben, werde man sich in Salzburg mit anderen Vereinen in Verbindung setzen, heißt es.

