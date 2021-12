Denn auch 2013 musste sich bereits ein Bayern-Star bei der Ballon-d'Or-Wahl etwas überraschend geschlagen geben.

Franck Ribéry ging damals nach dem Gewinn des Triples für viele als Favorit in die Preisverleihung. Am Ende siegte aber Cristiano Ronaldo vor Messi. Der Franzose des FC Bayern wurde nur Dritter.

Müller meinte nun im Rückblick: "Obwohl ich ja schon etwas länger im Geschäft bin und deshalb über den Ausgang nicht wirklich überrascht war (bei Franck Ribéry war das 2013 ähnlich), hat das Ganze in mir einen Gedanken geformt bzw. nochmals verfestigt: Wir haben großartige Spieler in der Bundesliga und müssen uns nicht verstecken."

Im globalen Vergleich seien aber offenbar "noch weitere internationale Erfolge nötig", um im Duell mit Weltstars wie Ronaldo oder Messi überhaupt eine Chance auf eine individuelle Auszeichnung zu haben, so der Weltmeister von 2014.

Gerade deshalb sei es für ihn "eine riesige Motivation, alles in die Waagschale zu werfen, um die Champions League wieder nach München zu holen und der Fußballwelt zu zeigen, was Sache ist. Und vor allem, was der deutsche Fußball zu bieten hat", erklärte Müller weiter.

Messi tröstet Lewandowski: "Ein erstklassiger Stürmer"

Nachträgliche Ehrung für Lewandowski?

Auch bei Messis Wahl in diesem Jahr dürfte vor allem der Gewinn der Copa América mit Argentinien eine wichtige Rolle gespielt haben. Im Vergleich zu Ribéry, dem 2013 238 Punkte auf den Sieger fehlten, blieb Lewandowski jedoch nur 33 Zähler hinter Messi zurück.

Im vergangenen Jahr, als der Pole nach dem Gewinn des Triples der absolute Topfavorit war, wurde die prestigeträchtige Auszeichnung aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgesagt. Mittlerweile schließt Ballon-d’Or-Chef Pascal Ferre allerdings eine nachträgliche Ehrung von Lewandowski für das Jahr 2020 nicht aus

Müller jedenfalls schickte auch noch aufmunternde Wort an seinen Mannschaftkollegen. Bei "Twitter" schrieb der Bayern-Star: "Fazit: Immer weiter ⁦@lewy_official ⁩ und ⁦@FCBayern!"

