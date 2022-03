"Ich verstehe ehrlich gesagt diese ganze Aufregung nicht", schimpfte der Vorstandsvorsitzende von Bayern München im "Aktuellen Sportstudio" des "ZDF" und betonte: Die beim 4:0 (3:0) gegen Union Berlin mal wieder überragenden Lewandowski und Manuel Neuer hätten wie Thomas Müller und Serge Gnabry "noch Verträge für die nächste Saison". Aber eben nicht darüber hinaus.

Und so gab auch Kahn zu, es habe "eine hohe, hohe Priorität", mit den Pokerspielern zu verlängern. Allein: Das Quartett ziert sich, seit Wochen. Und so entstand der fatale Eindruck, Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic verfolgten diese wichtige Angelegenheit nicht mit dem erforderlichen Eifer - was Kahn erst recht auf die Palme brachte.

"Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, dass wir zögern oder keine Eile hätten", polterte er. Und auch Salihamidzic betonte, es dürfe keiner bezweifeln, "dass wir alles versuchen". Es sei nunmal kompliziert, in dieser "finanziell schwierigen Phase" dreistellige Millionensummen zu stemmen

Dennoch halte der Rekordmeister im Poker ein gutes Blatt , meinte Kahn. "Es gibt keinen Grund, den FC Bayern zu verlassen, hier hat man alle Möglichkeiten", sagte er selbstbewusst: "Die Spieler wissen, was sie am Klub haben." Diesen Eindruck hinterließen die Genannten gegen lange aufmüpfige, aber glücklose Berliner - allen voran Doppelpacker Lewandowski mit seinen Saisontreffern Nummer 30 und 31 (45.+1, Foulelfmeter/47.) sowie Neuer.

Nagelsmann: Alle vier Pokerstars "haben noch Bock auf den FC Bayern"

Der Kapitän parierte beim Stand von 1:0 gegen Robin Knoche "in absoluter Weltklasse-Manier", wie Kahn schwärmte, das "Phänomen" Neuer stellte mit 311 Bundesliga-Siegen zugleich eine Bestmarke auf - vor Kahn. "Das ist ein Fabelrekord", sagte Nagelsmann begeistert, "und er ist noch nicht am Ende!"

Überhaupt hat der Coach den Eindruck, dass alle vier Pokerstars noch "Bock" haben auf den FC Bayern und "marschieren" - wie der Rest. "Wir wollen gewinnen, gewinnen, um den Abstand größer zu machen", sagte Kingsley Coman mit Blick auf Verfolger Borussia Dortmund. Der formstarke Franzose hatte mit gütiger Unterstützung des schwachen Union-Torwarts Andreas Luthe die Führung besorgt (16.), sein Landsmann Tanguy Nianzou (25.) erhöht.

Die Not-Abwehr um den Youngster und Sorgenkind Dayot Upamecano ließ zwar einige Berliner Chancen zu, Sechser Joshua Kimmich aber fühlte sich "relativ sicher" mit dem Duo im Rücken, "die waren im Auffress-Modus".

Nagelsmann kündigte dennoch an, man werde im Sommer in der Abwehr "was machen" - also wegen des Abschieds von Niklas Süle einkaufen. Dann ist auch Kahn wieder gefordert.

Erst einmal blickte er aber "sehr, sehr positiv" aufs Saison-Finale - auch, weil in Leon Goretzka und Alphonso Davies zwei Stützen vor der Rückkehr stünden. "Ich glaube und hoffe", sagte Kahn mit deutlich freundlicherer Miene, "dass wir in Topverfassung ins Titelrennen gehen und unsere Ziele in der Champions League erreichen können."

