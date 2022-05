Julian Nagelsmann wechselte im vergangenen Sommer von RB Leipzig zum FC Bayern. Der Trainer nahm mit Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano zwei Schützlinge mit nach München. Nun scheint der Coach einen weiteren alten Bekannten an die Säbener Straße locken zu wollen.

des italienischen Transfermarkt-Insiders Fabrizio Romano zufolge bereitet der Rekordmeister ein Angebot für Konrad Laimer vor. Die Münchner würden den Sachsen demnach 18 bis 20 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler anbieten.

Der Österreicher hat sich mit starken Leistungen in dieser Saison in den Fokus mehrerer Top-Klubs gespielt. So wird auch Borussia Dortmund immer wieder mit dem 24-Jährigen in Verbindung gebracht.

Eurosport-Einschätzung: RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff scheint nicht gewillt, einen weiteren Leistungsträger an den FC Bayern abzugeben. Im Interview mit der "ARD" sagte der 46-Jährige zuletzt: "Es gibt keine Anfragen, und die würden auch an uns abprallen. Unser Ziel ist es, wenn wir über die kommende Saison sprechen, dass wir die Mannschaft zusammenhalten." Der Vertrag von Laimer läuft bei RB noch bis Juni 2023, ein Verkauf im Sommer wäre wohl die letzte Chance auf eine höhere Ablöse. Laimer selbst gab zuletzt gegenüber der "SportBild" zu Protokoll, sein nächster Schritt könne "in alle Richtungen gehen". Ob der Sechser bei der Mittelfeld-Konkurrenz bestehend aus Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Marc Roca und Marcel Sabitzer Ansprüche auf die Startelf erheben könnte, erscheint zudem fraglich. Stand jetzt sitzen die Verantwortlichen aus Leipzig aber am längeren Hebel. Sollten Mintzlaff und Co. Laimer halten wollen, könnte der Rechtsfuß seinen Vertrag erfüllen.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 40%

