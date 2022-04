Der 19-Jährige soll sich vor allem auf die mögliche Arbeit mit Trainer Julian Nagelsmann freuen. Das einzige Problem scheint weiter die Höhe der Ablösesumme zu sein.

Denn offenbar fordert Ajax immer noch mindestens 35 Millionen Euro für Gravenberch, der noch bis 2023 unter Vertrag steht. Die Münchner sollen jedoch nur bereit sein, bis zu 25 Millionen Euro an die Niederländer zu überweisen.

Versuche von Ajax, den 19-Jährigen länger an sich zu binden, scheiterten offenbar bereits mehrfach. Deshalb scheint ein Transfer im Sommer immer näher zu rücken.

Gravenberch gehört mittlerweile zu den Stammkräften in Amsterdam. Er stand in dieser Saison schon in 38 Spielen auf dem Platz. Sollten die Berichte stimmen, fehlt den Bayern wohl nur noch die Einigung mit Ajax - und diese könnte durchaus nicht einfach werden.

