. Auch Gravenberch kann sich einen Transfer zum deutschen Rekordmeister wohl vorstellen. Das Problem: Der FC Bayern München fährt seit Beginn der Coronapandemie einen Sparkurs und ist demnach nicht bereit, die geforderte Ablösesumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro zu bezahlen.

Auch Juventus Turin war mit Gravenberch in Verbindung gebracht worden. Nun droht Informationen des "Kicker" zufolge, Real Madrid dazwischenzugrätschen. Allerdings sei unklar, wie ernst das Interesse der Madrilenen ist. Denn: Das zentrale Mittelfeld von Real Madrid ist königlich besetzt.

Zudem verpflichteten die Königlichen erst im vergangenen Sommer in Eduardo Camavinga von Stade Rennes ein 19 Jahre altes Supertalent für die Mittelfeldzentrale.

Der Rekordmeister hat dagegen allemal Bedarf an Verstärkungen im zentralen Mittelfeld. Seit dem Ausfall von Leon Goretzka sucht Julian Nagelsmann händeringend nach einem Partner neben Joshua Kimmich. Weder Marcel Sabitzer, noch Marc Roca oder Corentin Tolisso konnten zuletzt vollkommen überzeugen.

In den zurückliegenden vier Pflichtspielen füllte Offensivspieler Jamal Musiala die Lücke neben Kimmich.

Schon in der abgelaufenen Spielzeit gelang Gravenberch, der häufig mit Paul Pogba von Manchester United verglichen wird , der Durchbruch in Amsterdam. In dieser Saison absolvierte der 19 Jahre alte Mittelfeldakteur bereits 35 Pflichtspiele und stand in der Gruppenphase der Champions League, in der Ajax in der Dortmund-Gruppe C alle 18 Punkte holte, in allen Partien über die volle Distanz auf dem Platz..