Eine Nachricht, welche die Dortmund-Fans nach der 2:5-Heim-Klatsche gegen Bayer Leverkusen nicht gebrauchen können: Ein Comeback von Erling Haaland scheint nicht näher zu rücken.

Wegen anhaltender Knieprobleme stand der Norweger bei der Partie am Sonntag nicht im Kader. Die Kameras fingen den 21-jährigen Torjäger immer wieder ein - mit aufgeblasenen Backen fiel es Haaland sichtlich schwer, seinem Team nicht helfen zu können.

Laut den "Ruhr Nachrichten" zeichnet sich weiter kein positiver Trend ab - "das Warten geht weiter", hieß es in einem entsprechenden Bericht.

Am Montagvormittag hat das Sturm-Juwel demnach beim Training gefehlt und sich stattdessen im Trainingsgebäude behandeln lassen.

Die Rückkehr ist ungewiss

Ein Tweet des Norwegers hatte den Fans am Freitagabend noch Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr gemacht

Ob Haaland, der in 79 Spielen für Dortmund 80 Tore erzielte, für das Spiel gegen Union Berlin am kommenden Sonntag bereit sein wird, steht zurzeit noch in den Sternen.

Zumindest eine gute Nachricht erreichte die BVB-Anhänger am Montagnachmittag: Wie Dortmund mittlerweile selbst bestätigt hat, wird Bayern-Verteidiger Niklas Süle zur kommenden Saison ablösefrei in den Ruhrpott wechseln.

BVB-Trainer Rose über Niederlagen mit Dortmund: "Es stinkt"

