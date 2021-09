Aufgrund der Blessur im rechten Oberschenkel konnte Reyna nicht beim 1:1 in der Nacht zum Montag gegen Kanada mitwirken. Gegen Honduras in der Nacht zum Donnerstag steht er ebenfalls nicht zur Verfügung. Der BVB tritt am Samstag (15.30 Uhr im Liveticker bei Eurosport) bei Bayer Leverkusen an.

Das könnte Dich auch interessieren: Der Superclasico wird zur Superfarce: "Die Welt macht sich lustig"

(SID)

WM-Qualifikation Der neue Phlipp Lahm? Hofmann glänzt in ungewohnter Rolle VOR 3 STUNDEN

Skandal in Brasilien: Beamte wollen Argentinier vom Feld abführen

WM-Qualifikation Missbrauchsskandal in Island: Nationalspieler im Kreuzfeuer VOR 3 STUNDEN