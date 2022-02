"Unsere Mannschaft war zu keinem Zeitpunkt bereit für dieses Spiel", analysierte Zorc das Auftreten des Revierklubs auf europäischer Bühne.

Gegen die Schotten waren Marco Reus, Mats Hummels und Co. im Heimstadion sang- und klanglos untergangen, was für den 59-Jährigen nicht verständlich ist.

"Donnerstagabend, Flutlicht, leichter Nieselregen, du spielst gegen die Glasgow Rangers: Was willst du mehr als Fußballer? Und dann spiele ich so dermaßen lahmarschig, komme immer einen Schritt zu spät, habe kein Tempo, keine Bereitschaft und bin nicht in der Lage, die Schlagzahl zu erhöhen", meckerte er.

Insbesondere zweifelte er die Herangehensweise der einzelnen BVB-Profis an: "Ich glaube nicht, dass es eine Frage des Talents oder der Qualität ist. Es ist eine Einstellungssache."

Erreicht Rose das BVB-Team noch? “Sehe nickende Köpfe in jeder Sitzung”

Zorc: "Wenn die Mannschaft Eier hat.."

"Meine Worte sind ganz klar an die Mannschaft adressiert. Wenn die Mannschaft Eier hat, dann dreht sie das im Rückspiel!", zählte er die Akteure des amtierenden DFB-Pokalsiegers an.

Trotz des wachsenden Drucks auf Coach Marco Rose wollte Zorc keinen Raum für eine Trainerdiskussion lassen: "Das ist der normale Reflex in der Branche, aber diese Diskussion gehen wir nicht mit. Der Trainer hat unsere volle Rückendeckung. Ich sehe die Mannschaft in der Pflicht! Wir müssen hier nicht die Trainerfrage stellen."

