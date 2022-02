Zum zweiten Mal in Folge wird Borussia Dortmund im Signal Iduna Park regelrecht vorgeführt.

Aufgrund der abgeschafften Auswärtstor-Regel bleibt den Schwarz-Gelben eine Chance aufs Weiterkommen, viel Anlass zur Hoffnung gab der schwache Auftritt jedoch nicht.

Im Anschluss waren die BVB-Protagonisten bedient, allen voran Routinier Mats Hummels benannte bei "RTL" die Probleme der Dortmunder.

Die Stimmen zum neuerlichen Debakel.

Mats Hummels (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Die ersten halbe Stunde plätscherte das Spiel vor sich hin, es ist nichts passiert irgendwie. Wir waren tendenziell etwas gefährlicher. Die große Überschrift bei uns ist: Seriöser, erfolgsorientierter Fußball. Denn wenn man Leverkusen sieht, da haben wir vier Tore nach Ballverlust kassiert. Heute waren es beim 0:1, 0:2 und 1:4 unnötige Ballverluste. Es ist für mich ein mehr als eindeutiges Thema. Der Trainer spricht es oft an, wir setzen es auf vielen Positionen nicht um."

... die Tatsache, dass die veranlagte Mannschaft immer wieder strauchelt: "Zu einer hoch veranlagten Mannschaft gehören viele Dinge. Welche Pässe spielt man, wo ist Risiko gut, wo nicht, in welchen Räumen zeigt man sich, in welchen nicht. Das gehört nicht zu unseren Stärken. Wir spielen sehr viel unsinnigen und unlogischen Fußball und machen den Gegner damit stark. Wir wollen oft die einfache Lösung nicht, sondern viel zu kompliziert Fußball spielen. So gewinnst du mal, so verlierst du mal, aber so wirst du nie dauerhaft erfolgreich sein."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund) über ...

... die Ausgangslage vor dem Rückspiel: "Es ist eine schwierige Ausgangssituation. Dass es keine Auswärtstorregel mehr gibt, hilft uns etwas. Heute haben wir unsere Aufgabe nicht gut erledigt. Dort zwei Tore zu erzielen, ist schwierig. Aber wir werden uns bestmöglich vorbereiten, um unsere Chance wahrzunehmen. Ich denke schon, dass ich die Jungs noch erreiche. Unser Thema ist die Umsetzung, dafür bin ich auch verantwortlich."

... die Gegentore: "Die Entstehung des ersten Tores war unglücklich, dann der Nackenschlag mit dem zweiten. Das sind alles Dinge, die uns zu häufig passieren. Wir haben aber auch vorher viel zu wenig dafür getan, dass es in die richtige Richtung in einem Heimspiel geht."

... die mangelnde Umsetzung seiner Forderungen: "Wir probieren und reden viel. Heute war das Thema, dass wir nach einer schwierigen Anfangsphase viel Kontrolle hatten, aber das reicht nicht. Am Ende kommt es auf die Tore und Gegentore an. Wir sind zu wenig in die Räume gekommen, wo wir hinwollten. Dadurch kommen sie besser ins Spiel. Wir können das Spiel nicht auf unsere Seite ziehen und das Stadion nicht mitnehmen. Wenn wir erst 15 Minuten vor Ende so spielen, wie wir die ganze Zeit spielen wollten, dann ist das zu spät."

Giovanni van Bronckhorst (Trainer Glasgow Rangers) über ...

... das Spiel: "Wir wollten eine gute Ausgangssituation schaffen für das Spiel nächste Woche, Dortmund ist ein großes Team in Europa, aber es ist uns gut gelungen. Ich bin mehr als glücklich für die Spieler, aber auch für die Fans. Wir haben uns gut präsentiert und freuen uns auf das Spiel nächste Woche. Es ist ein großartiger Abend, aber wir sind noch nicht durch. Wir haben dennoch verdient gewonnen."

