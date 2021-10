Mit den wiedergenesen Erling Haaland und Emre Can in der Startelf brauchte der BVB nach der Länderspielpause keine lange Anlaufzeit und ging bereits nach drei Minuten durch Marco Reus in Führung. Nach einer Hereingabe von Thomas Meunier fälschten Stefan Bell und Anton Stach den Ball vor die Füße des Dortmunder Kapitäns ab, der die Kugel aus 15 Metern mit links trocken unter die Latte jagte (3.). Nach einer druckvollen Anfangsphase der Borussia stabilisierten sich die Gäste schließlich ein wenig und ließen bis auf zwei Distanzschüsse von Meunier (22.) von Julian Brandt (31.) nicht mehr viel zu.

Sekunden vor dem Pausenpfiff wurde es für die Mainzer dann aber nochmal brenzlig: Zunächst bewahrte Robin Zentner sein Team mit einer starken Parade gegen Haaland vor dem Rückstand, ehe Momente später Moussa Niakhaté den Nachschuss von Jude Bellingham in höchster Not auf der Linie klärte (45.+2).

Auch nach der Pause blieb der BVB zunächst die aktivere Mannschaft und erhöhte durch einen strittigen Handelfmeter auf 2:0. Schiedsrichter Daniel Schlager wertete ein kurzes Zucken des Arms von Sylvan Widmer im Strafraum nach Ansicht der Videobilder am Seitenrand als Absicht und zeigt zum Unverständnis aller Mainzer auf den Punkt. Haaland ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte humorlos halbhoch in die Mitte – Zentner war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern (54.).

Mainz erwachte nun gezwungenermaßen aus seiner offensiven Lethargie und vergab durch Karim Onisiwo die große Chance zum Anschluss. Der Österreicher tauchte nach einem langen Ball von Leandro Barreiro frei vor BVB-Torwart Gregor Kobel auf, hob den Ball aus zehn Metern aber hinter das Dormtunder Tor (62.).

Weil Hummels kurz darauf nach einer Ecke per Kopf nur den Pfosten traf (65.), blieben die Mainzer im Spiel und schöpften wenige Minuten vor Ende tatsächlich nochmal Hoffnung. Ein missglückter Kobel-Abschlag kam über Niklas Tauer und Jae-Sung Lee postwendend zu Jonathan Burkhardt zurück, der aus zehn Metern frech mit der Pike auf 1:2 verkürzte (87.).

In der Nachspielzeit beseitigte schließlich Tormaschine Haaland alle Dortmunder Restzweifel. Nach starker Balleroberung von Bellingham gegen Widmer hatte der Norweger frei vor Zentner leichtes Spiel und stellte mit seinem neunten Saisontor den 3:1-Endstand her (90.+4).

Die Stimmen:

Marco Reus (Borussia Dortmund): "Haaland ist extrem wichtig für uns, er kann immer zwei, drei Gegenspieler binden. Dass er gleich mit zwei Toren zurückkommt, ist natürlich perfekt für ihn."

Martin Schmidt (Sportdirektor Mainz 05): "Einige Spieler von uns hatten heute zu viel Respekt. Nach der Pause haben wir etwas besser gespielt, aber insgesamt war der Druck von Dortmund zu groß für uns."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Verdienter Sieg mit einem Makel

Einmal mehr holt der BVB mit 68 Prozent Ballbesitz und 11:5 Torschüssen einen verdienten Sieg und sprang zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Ein kleiner Makel beim Team von Marco Rose bleibt aber nach wie vor: Auch im achten Ligaspiel konnten die Dortmunder nicht zu Null spielen und brachten sich abermals durch einen individuellen Fehler – in diesem Fall von Kobel - um die Weiße Weste. Bis auf den Aussetzer hielten die Dortmunder Mainz lange Zeit stark vom eigenen Tor fern und ließen nach erst 62 Minuten den ersten ernstzunehmenden Mainzer Abschluss zu.

Die Statistik: 5

Die Mainzer sind in der Bundesliga einer der Lieblingsgegner von Borussia Dortmund. Von 31 Duellen in der Liga verlor der BVB nur fünf.

